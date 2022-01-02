Сын королевы Великобритании может лишиться титула

Сын королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Йоркский Эндрю, может лишиться права использовать титул Его Высочества. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

На такой шаг Елизавета может пойти, если принц Эндрю не докажет в американском суде свою невиновность в деле об изнасиловании 17-летней девушки в начале 2000-х. Очередное слушание по иску к члену королевской семьи должно состояться в суде Южного округа в Нью-Йорке четвертого января.

Также в случае поражения принцу на родине грозит вечная "внутренняя ссылка". Он не сможет покидать страну из-за угрозы экстрадиции в США, будет вынужден жить намного скромнее и, вероятно, съехать из поместья The Royal Lodge близ Виндзорского замка. Кроме этого, его попросят отказаться от почетных воинских званий и роли покровителя многочисленных благотворительных организаций.

Напомним, что британский принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что принц как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002-х годах, когда девушка была еще несовершеннолетней.