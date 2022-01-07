Глава Пентагона рассказал о связи вакцинации и COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о связи вакцинации и коронавируса. О том, как у него проходило течение COVID-19, он рассказал во время онлайн-встречи глав МИД США и Японии. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, благодаря прививкам и ревакцинации болезнь прошла в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку.

Глава Пентагона отметил, что ждет возвращения к работе в офисе, чтобы продолжить борьбу с этим быстро меняющимся вирусом.