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2 часа назад

Глава Пентагона рассказал о связи вакцинации и COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о связи вакцинации и коронавируса. О том, как у него проходило течение COVID-19, он рассказал во время онлайн-встречи глав МИД США и Японии. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Пентагона рассказал о связи вакцинации и COVID-19
Фото: politico.compolitico.com

По его словам, благодаря прививкам и ревакцинации болезнь прошла в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку.

Глава Пентагона отметил, что ждет возвращения к работе в офисе, чтобы продолжить борьбу с этим быстро меняющимся вирусом.

До этого мы рассказывали, что генетик опроверг миф о влиянии коронавируса на ДНК.

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