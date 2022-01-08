«Это трагедия»: Мусагалиев о событиях в Казахстане

Известный комик и ведущий телеканала ТНТ, а также бывший участник КВН Азамат Мусагалиев высказал свое мнение о протестах в Казахстане. Он опубликовал текст в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @azabraza1984 @azabraza1984

Телеведущий признался, что «с тревогой и отчаянием» следит за тем, что происходит в Казахстане.

«Никто до сих пор не может толком ответить, что происходит, понятно одно — это трагедия. Трагедия для всех, кто как-то связан с Казахстаном. Погромы, пожары, мародёрство, но самое страшное — это человеческие жертвы. Я не хочу давать оценку происходящему. Мне хочется, чтобы это закончилось как можно скорее», — заявил Азамат Мусагалиев.

Комик также добавил, что чувствует себя казахом, хотя никогда не жил в Казахстане.

«Но именно сейчас понимаю, что Казахстан всегда жил во мне. Казахстан, я с тобой!!!»

Текст он сопроводил фотографией флага Казахстана.

Подписчики откликнулись на слова Азамата.

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