Елизавета II лишила сына титула и воинских званий

Елизавета II лишила обвиненного в изнасилованиях принца Эндрю, титула, воинских званий и королевского патронажа. Об этом королевская семья объявила в Instagram.

Некоторое время назад появилась информация, что сына британской королевы Елизаветы II, герцога Йоркского Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс Джуффре, когда ей было 17 лет.

В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения Джуффре. В 2019 году он дал интервью "Би-би-си" и попытался доказать свою невиновность, но потерпел неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень.