Британский хирург выжег на печени пациентов свои инициалы

Издание Daily Mail сообщает, что в Британии лишили лицензии хирурга, который выжег свои инициалы пациентам во время трансплантации печени. Поступок раскрылся, когда орган не прижился, и повторную операцию провел другой врач.

Фото: Кадр из передачи 5 News Кадр из передачи 5 News

Как сообщают СМИ, в 2013 году 57-летний Саймон Брэмхолл из Бирмингема проводил операцию по трансплантации печени. Во время операции доктор выжег свои инициалы на органах пациентов. Хирург использовал аргоновый аппарат, которым обычно прижигают кровеносные сосуды.

Орган одного из пациентов начал отказывать по причинам, не связанных с трансплантацией. Его увезли на повторную операцию, где вскрылся «автограф на память». На поверхности печени были выжжены инициалы С. Б. размером в четыре сантиметра.

Брэмхолл признал, что сделал надпись, признал вину и пошел на сделку со следствием. Адвокаты объясняли поступок желанием разрядить напряжение в операционной.

У суда были трудности с определением тяжести и характера действий, но в итоге их квалифицировали как нападение с нанесением побоев. Прокурор утверждает, что один из пострадавших получил психологическую травму. Мужчина считает, что над ним совершено насилие, и испытывает дискомфорт.

Хирурга лишили лицензии и приговорили к общественным работам. Кроме того, Саймону придется заплатить штраф в размере 10 тысяч фунтов (около 1 миллиона рублей). Тюремного заключения Брэмхоллу удалось избежать. С работы Брэмхолл уволился в 2014 году.