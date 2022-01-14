Ученые: ношение масок повышает мужскую привлекательность

Исследователи из Кардиффского университета в Великобритании установили, что ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications.

Ученые рассматривали влияние разных типов масок на степень привлекательности 40 мужских лиц. Так, выяснилось, что голубые медицинские маски повышают привлекательность лица значительно больше других.

Майкл Льюис, эксперт в области психологии, отметил, что исследования, проведенные до пандемии, показали, что медицинские маски снижают привлекательность человека. И тогда он решил это проверить вновь, когда ношение масок стало повсеместным.

Как отмечает эксперт, пандемия коронавируса изменила восприятие масок: теперь при виде человека с закрытым лицом больше не возникает мысли о том, что он болен и от него нужно "держаться подальше":

"Наше исследование показывает, что наиболее привлекательными лица считаются тогда, когда они закрыты медицинскими масками. Мы также обнаружили, что лица считаются значительно более привлекательными, когда они закрыты тканевыми масками, чем когда они не закрыты".