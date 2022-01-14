Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Ученые: ношение масок повышает мужскую привлекательность

Исследователи из Кардиффского университета в Великобритании установили, что ношение защитных масок повышает привлекательность мужчин в глазах женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале Cognitive Research: Principles and Implications.

Ученые: ношение масок повышает мужскую привлекательность
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые рассматривали влияние разных типов масок на степень привлекательности 40 мужских лиц. Так, выяснилось, что голубые медицинские маски повышают привлекательность лица значительно больше других.

Майкл Льюис, эксперт в области психологии, отметил, что исследования, проведенные до пандемии, показали, что медицинские маски снижают привлекательность человека. И тогда он решил это проверить вновь, когда ношение масок стало повсеместным.

Как отмечает эксперт, пандемия коронавируса изменила восприятие масок: теперь при виде человека с закрытым лицом больше не возникает мысли о том, что он болен и от него нужно "держаться подальше":

"Наше исследование показывает, что наиболее привлекательными лица считаются тогда, когда они закрыты медицинскими масками. Мы также обнаружили, что лица считаются значительно более привлекательными, когда они закрыты тканевыми масками, чем когда они не закрыты".

Читайте также о том, как новозеландец три дня жил с тараканом в ухе.

Люди,Майкл Льюис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители