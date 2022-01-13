Новозеландец три дня жил с тараканом в ухе

Огромного таракана извлекли из уха жителя Окленд в Новой Зеландии. Мужчина три дня не знал, что в его ушном канале поселилось насекомое. Об этом сообщает издание Daily Star.
Зейн Уэддинг купался и на следующий день проснулся с заложенным ухом. Новозеландец предположил, что внутрь попала вода, и обратился ко врачам. Те прописали антибиотики и порекомендовали просушить ухо феном.
Спустя два дня состояние Зейна ухудшилось. Мужчина не спал и страдал от боли. В специализированной клинике врач предложила осмотреть ухо внимательней.
Во время осмотра доктор закричала: «О боже!», что напугало пациента.
В ухе Уэддинга спрятался огромный таракан. Врач смогла самостоятельно вытащить только половину насекомого, а далее использовала медицинский аспиратор.
Мужчина отметил, что ему стало плохо от осознания, что в его ухе кто-то сидит. Да и ощущения, когда вытаскивали насекомое, были не из приятных.
«Я ощутил, как щелкнула моя барабанная перепонка, когда его вытащили», — отметил Уэддинг.
«Врач, которая вытаскивала его, сказала, что читала о подобных случаях, но никогда не встречала такого в своей практике», — добавил мужчина.
Зейн пошутил, что, в его ухе был бы вареный таракан, если бы он попытался «выгнать» его феном.
«В воскресенье я сидел неподвижно и чувствовал, как что-то [внутри] движется. Я был глух на это ухо в течение этих трех дней», — подытожил Уэддинг.
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