Новозеландец три дня жил с тараканом в ухе

Огромного таракана извлекли из уха жителя Окленд в Новой Зеландии. Мужчина три дня не знал, что в его ушном канале поселилось насекомое. Об этом сообщает издание Daily Star.

Зейн Уэддинг купался и на следующий день проснулся с заложенным ухом. Новозеландец предположил, что внутрь попала вода, и обратился ко врачам. Те прописали антибиотики и порекомендовали просушить ухо феном.

Спустя два дня состояние Зейна ухудшилось. Мужчина не спал и страдал от боли. В специализированной клинике врач предложила осмотреть ухо внимательней.

Во время осмотра доктор закричала: «О боже!», что напугало пациента.

В ухе Уэддинга спрятался огромный таракан. Врач смогла самостоятельно вытащить только половину насекомого, а далее использовала медицинский аспиратор.

Мужчина отметил, что ему стало плохо от осознания, что в его ухе кто-то сидит. Да и ощущения, когда вытаскивали насекомое, были не из приятных.

«Я ощутил, как щелкнула моя барабанная перепонка, когда его вытащили», — отметил Уэддинг.

«Врач, которая вытаскивала его, сказала, что читала о подобных случаях, но никогда не встречала такого в своей практике», — добавил мужчина.

Зейн пошутил, что, в его ухе был бы вареный таракан, если бы он попытался «выгнать» его феном.

«В воскресенье я сидел неподвижно и чувствовал, как что-то [внутри] движется. Я был глух на это ухо в течение этих трех дней», — подытожил Уэддинг.