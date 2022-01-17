Чернокожий студент перечислил различия россиянок и африканок

"Я никогда не был в отношениях с африканкой. А с якутскими девушками встречался. Здесь девушки милые, с ними легко найти общий язык. Они не стесняются что-то делать, например куда-то сходить. А у нас девушки консервативные: не могут просто потанцевать с тобой в клубе или сходить в кино. Считается, что если куда-то идешь с парнем, то он обязан за все платить. А здесь могут и сами иногда это сделать за тебя".