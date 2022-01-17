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1 час назад

Чернокожий студент перечислил различия россиянок и африканок

Чернокожий студент Матьюс Чуши, который семь лет назад приехал в Якутск из Замбии ради учебы в медицинском институте, перечислил отличия между российскими и африканскими девушками. Его слова приводит News.Ykt.ru.

Чернокожий студент перечислил различия россиянок и африканок
Фото: @mathewschushi@mathewschushi

"Я никогда не был в отношениях с африканкой. А с якутскими девушками встречался. Здесь девушки милые, с ними легко найти общий язык. Они не стесняются что-то делать, например куда-то сходить. А у нас девушки консервативные: не могут просто потанцевать с тобой в клубе или сходить в кино. Считается, что если куда-то идешь с парнем, то он обязан за все платить. А здесь могут и сами иногда это сделать за тебя".

Тем не менее, Чуши отметил, что часто сталкивается с предвзятым отношением к себе. Более того, его часто фотографируют без спросу в общественных местах.

"Меня очень бесит, когда просто стою где-нибудь или сижу в автобусе, а меня фотографируют, и я вижу это".

Ранее мы писали, что популярный блогер назвал три главных отличия России от США.

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