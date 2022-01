Названо имя самого популярного музыканта 2021 года

35-летний рэпер из Торонто известен такими хитами, как Hotline Bling, Started From the Bottom и In My Feelings. Начиная с 2010 когда, когда состоялся релиз студийного альбома Thank Me Later, все последующие пластинки Дрейка занимали высшие строчки в рейтинге Billboard 200.