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3 часа назад

Названо имя самого популярного музыканта 2021 года

Компания chart data опубликовала имя самого прослушиваемого исполнителя ушедшего года в своем Twitter-аккаунте. Победителем номинации стал рэпер Дрейк.

Названо имя самого популярного музыканта 2021 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Треки музыкального артиста десятилетия (уже по версии Billboard) на самых разных стриминговых сервисах прослушали 8,6 миллиардов раз.

35-летний рэпер из Торонто известен такими хитами, как Hotline Bling, Started From the Bottom и In My Feelings. Начиная с 2010 когда, когда состоялся релиз студийного альбома Thank Me Later, все последующие пластинки Дрейка занимали высшие строчки в рейтинге Billboard 200.

Канадский музыкант считается единственным сольным артистом в истории журнала, который провел на первом месте его рейтинга больше года. Дрейк 27 раз награждался статуэткой премии Billboard Music Awards и здесь установил абсолютный рекорд.

Ранее мы рассказывали о том, кто стал самым популярным музыкантом России по версии стримингового сервиса Spotify.

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