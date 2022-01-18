Названо имя самого популярного музыканта 2021 года

Компания chart data опубликовала имя самого прослушиваемого исполнителя ушедшего года в своем Twitter-аккаунте. Победителем номинации стал рэпер Дрейк.

Треки музыкального артиста десятилетия (уже по версии Billboard) на самых разных стриминговых сервисах прослушали 8,6 миллиардов раз.

35-летний рэпер из Торонто известен такими хитами, как Hotline Bling, Started From the Bottom и In My Feelings. Начиная с 2010 когда, когда состоялся релиз студийного альбома Thank Me Later, все последующие пластинки Дрейка занимали высшие строчки в рейтинге Billboard 200.

Канадский музыкант считается единственным сольным артистом в истории журнала, который провел на первом месте его рейтинга больше года. Дрейк 27 раз награждался статуэткой премии Billboard Music Awards и здесь установил абсолютный рекорд.