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3 часа назад

Умерла дочь итальянского диктатора Бенито Муссолини

Новость сообщило агентство ANSA. Внебрачная дочь итальянского диктатора – Элена Курти – была долгожительницей. Она умерла в 99 лет.

Умерла дочь диктатора Бенито Муссолини
Фото: H. Roger-ViolletH. Roger-Viollet

Элена родилась в 1922 году. Однако воспитывалась в семье не Муссолини, а одного из лидеров движения итальянских фашистов. 18 лет спустя правда о рождении Элены стала известна. Ее мать, швея из Милана Анжела Куччати, очаровала главу Национальной фашистской партии. Плодом их мимолетной связи стала Элена.

В 23 года дочь Муссолини работала секретарем одного из руководителей фашистского правительства Алессандро Паволини. И она была свидетельницей попытки ее биологического отца сбежать из страны: он не собирался быть казненным. Но план побега осуществить не удалось. 28 апреля 1945 года вождя казнили.

Элена Курти уехала в Испанию после войны и обосновалась там. В родной Италии она оказалась только в начале нулевых. Поскольку Элена была свидетелем эпохи фашизма, она написала о своей жизни мемуары. Книга «Трехконечный гвоздь» увидела свет в 2003 году.

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Люди,Бенито Муссолини,
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