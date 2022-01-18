Умерла дочь диктатора Бенито Муссолини

Новость сообщило агентство ANSA. Внебрачная дочь итальянского диктатора – Элена Курти – была долгожительницей. Она умерла в 99 лет.

Фото: H. Roger-Viollet H. Roger-Viollet

Элена родилась в 1922 году. Однако воспитывалась в семье не Муссолини, а одного из лидеров движения итальянских фашистов. 18 лет спустя правда о рождении Элены стала известна. Ее мать, швея из Милана Анжела Куччати, очаровала главу Национальной фашистской партии. Плодом их мимолетной связи стала Элена.

В 23 года дочь Муссолини работала секретарем одного из руководителей фашистского правительства Алессандро Паволини. И она была свидетельницей попытки ее биологического отца сбежать из страны: он не собирался быть казненным. Но план побега осуществить не удалось. 28 апреля 1945 года вождя казнили.