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2 часа назад

Женщина дожила до 101 года и раскрыла секреты долголетия

Американка Элси Макдоналд отметила 101-й день рождения и поделилась тремя секретами долголетия. Об этом сообщает KRCR-TV.

Женщина дожила до 101 года и раскрыла секреты долголетия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Женщина родилась в штате Вашингтон в 1921 году, но в детстве переехала в Калифорнию. 15 лет она работала в школе, а потом возглавляла библиотеку в городе Корнинг.

По словам американки, она дожила до 101 года, потому что периодически меняла род своей деятельности.

«Я пробовала много разных вещей, и это помогает», — считает Макдоналд.

Также женщина советует долго спать и не совать нос в чужие дела.

«Ей всегда хотелось дожить до 100 лет, так что даже не знаю, к чему она теперь будет стремиться. Ее врач сказал, что она может дотянуть до 105. Думаю, она попытается это сделать», — поделились ее дочери Донна и Диана.

Ранее стало известно, что умерла дочь итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Люди,Бенито Муссолини,
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