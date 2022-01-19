Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-2° в 
USD 76.33EUR 87.02
Войти в почту
3 часа назад

В Испании умер старейший мужчина в мире

В испанском городе Леон скончался самый старый мужчина в мире. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Отмечается, что он ушел из жизни у себя дома.

В Испании умер старейший мужчина в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мужчину звали Сатурнино де ла Фуэнте. Ему было 112 лет и 341 день. В Книгу рекордов он попал в сентябре 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино де ла Фуэнте родился в городе Леоне 11 февраля 1909 года. Мужчина застал Гражданскую войну в Испании, которая началась в 1936 году, но не смог в ней участвовать - его не взяли в армию из-за низкого роста в 150 сантиметров. Тогда он открыл собственный бизнес и начал делать обувь для солдат.

Известно, что мужчина любил играть в футбол и был активным болельщиком команды своего города — "Культураль Леонеса".

Ранее сообщалось, что в Китае умерла старейшая долгожительница.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители