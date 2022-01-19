В Испании умер старейший мужчина в мире

В испанском городе Леон скончался самый старый мужчина в мире. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса. Отмечается, что он ушел из жизни у себя дома.

Мужчину звали Сатурнино де ла Фуэнте. Ему было 112 лет и 341 день. В Книгу рекордов он попал в сентябре 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней.

Сатурнино де ла Фуэнте родился в городе Леоне 11 февраля 1909 года. Мужчина застал Гражданскую войну в Испании, которая началась в 1936 году, но не смог в ней участвовать - его не взяли в армию из-за низкого роста в 150 сантиметров. Тогда он открыл собственный бизнес и начал делать обувь для солдат.

Известно, что мужчина любил играть в футбол и был активным болельщиком команды своего города — "Культураль Леонеса".