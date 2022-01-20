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3 часа назад

Продюсера Шляфмана хотят арестовать за убийство Талькова

В Санкт-Петербурге следователи направили в суд ходатайство о заочном аресте продюсера Валерия Шляфмана. 57-летнего музыкального менеджера обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Продюсера Шляфмана хотят арестовать за убийство Талькова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время фигурант дела находится в международном розыске, однако следствию известно, что в данный момент Шляфман проживает в Израиле. СКР 14 октября 2021 года переквалифицировал его действия с убийства по неосторожности на убийство, совершенное общеопасным способом.

6 октября 1991 года, по версии следствия, во Дворце спорта «Юбилейный» во время концерта из-за очередности выступлений произошел конфликт между певцом Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер системы «Наган» и выстрелил в него, но попал в Талькова, который скончался на месте от ранения в грудь.

Револьвер он спрятал в гримерной Талькова, а в 1992 скрылся.

В ходе следствия Шляфман склонял свидетелей к даче ложных показаний и обвинял Малахова в убийстве певца.

Ранее мы писали о самом загадочном убийстве.

Люди,Валерий Шляфман,Игорь Тальков,Игорь Малахов,СКР,
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