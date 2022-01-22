Житель Литвы стал обладателем рекордного выигрыша

По сообщению портала lrytas.lt гражданин Литвы выиграл 24 миллиона евро (а если точнее, то 24 000 400,10 евро) в лотерею Eurojackpot. По словам Донатаса Казлаускаса, заместителя главного директора организатора лотереи, эта сумма стала рекордной не только для Литвы, но и для всех прибалтийских стран. Прошлый рекорд был установлен в феврале 2021 года, когда житель Вильнюса выиграл 13 миллионов евро.