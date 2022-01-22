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1 час назад

Житель Литвы стал обладателем рекордного выигрыша

По сообщению портала lrytas.lt гражданин Литвы выиграл 24 миллиона евро (а если точнее, то 24 000 400,10 евро) в лотерею Eurojackpot. По словам Донатаса Казлаускаса, заместителя главного директора организатора лотереи, эта сумма стала рекордной не только для Литвы, но и для всех прибалтийских стран. Прошлый рекорд был установлен в феврале 2021 года, когда житель Вильнюса выиграл 13 миллионов евро.

Житель Литвы стал обладателем рекордного выигрыша
Фото: PixabayPixabay

Общий размер призового фонда составил 48 миллионов евро. Вторую часть получил победитель из Германии. Удачу игроку из Литвы в 469 раунде принесли числа 2, 5, 9, 29, 32. Также счастливыми стали дополнительные числа 2 и 4. Выигрышный билет был приобретен 20 января в магазине Maxima на улице Пилайтес.

Напомним, что недавно два участника новогоднего розыгрыша «Русского лото» разделили поровну между собой призовой миллиард рублей.

Тем временем ребенок из богатой семьи вырос в нищете из-за ошибки.

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