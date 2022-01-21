Ребенок из богатой семьи вырос в нищете из-за ошибки

В роддоме в Йоханнесбурге, врачи перепутали детей, а родители решили оставить все как есть. Daily Mirror опубликовал историю о рожденном в богатой семье ребенке, который вырос в бедности из-за ошибки медсестер.

В феврале 1989 года в больнице родились два мальчика: Робин и Гэвин. Медсестры случайно отдали детей не тем матерям, а женщины не смогли распознать подмену. В результате Робин воспитывался матерью-одиночкой Сэнди Докинс, которая с трудом сводила концы с концами на окраине Йоханнесбурга, а Гэвин рос с более состоятельной Мегс Клинтон Паркер.

О путнице стало известно несколько лет спустя. Однажды Паркер сделала тест ДНК, чтобы установить отцовство. В ходе исследования неожиданно выяснилось, что Гэвин — не ее сын. Тогда женщина обратилась в роддом, чтобы узнать, где ее ребенок и кто биологическая мать Гэвина. Когда матери встретились, то решили ничего не менять. Обе женщины любили своих сыновей и не хотели терять их.

«Нельзя бросить ребенка, с которым вы были так близки в течение двух лет», — рассудили они.

Несмотря на то, что мальчики росли не вместе и в совершенно разных условиях, они называли друг друга братьями. К сожалению, их отношения испортились в подростковом возрасте. Робин начал завидовать Гэвину, который жил в достатке и комфорте. Гэвин не сочувствовал брату и наслаждался жизнью.

Спустя годы Паркер поняла, что скучает по Робину и пригласила его пожить с ней и Гэвином. В итоге юноша перебрался к родной матери, а Докинс осталась одна.