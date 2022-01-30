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2 часа назад

Юная балерина из Санкт-Петербурга поразила иностранных пользователей

Пользователь форума Reddit @wecookingitup поделился роликом с разминкой ученицы академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Девушку на видео зовут Элина Черных; на кадрах ей 16 лет.

Видео взято из Instagram Элины. По словам девушки, ролик снят в первый день обучения в академии. Сейчас юной балерине 19 лет.

«Первый день в академии — done. Чувствую завтра все мышцы будут болеть», — подписала ролик Элина.

Видео на форуме Reddit собрало 23 тыс. лайков. И под ним, и под оригиналом в Instagram пользователи восхищаются подвижными суставами девушки.

«Ее ноги восхитительны. Какая редкость».

«Ноги очень красивые! Не переусердствуйте с иском! Аккуратно!».

«Шикарный подъем! Мечта тренера».

«У меня шок. Это лучшие стопы, которые я когда-либо видела!».

«Ох какие же это невероятные ноги. Можно много раз пересматривать».

Некоторые комментаторы предупреждают, что такая пластичность — сочетание природных данных и длительных болезненных тренировок.

«Ноги не должны так делать».

«У нее гипермобильность, вероятно, вторичная, по синдрому Элерса-Данлоса, наследственному синдрому нарушения соединительной ткани .Сомневаюсь, что какое-либо количество тренировок может привести к такой степени гибкости».

«Для тех, кто читает и задается вопросом, могут ли они прогнуть свои колени назад — даже не пытайтесь».

Сама девушка с удовольствием делится успехами в cвоем Instagram @_elina.o_o. Элина выкладывает фото с репетиций, экзаменов и тематических фотосессий.

@_elina.o_o

Ранее Рамблер делился роликом норвежца Бенджамина Бакке, который работает рыбаком в Северном море.

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