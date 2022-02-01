Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
1 час назад

Вупи Голдберг извинилась за слова о Холокосте

После критики в свой адрес американская актриса Вупи Голдберг извинилась за слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе.

Вупи Голдберг извинилась за слова о Холокосте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в эфире американского ток-шоу The View Голдберг заявила, что Холокост не является проблемой принадлежности к какой-либо расе.

"Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку", — заявила актриса.

Общество резко раскритиковало ее позицию. Многие за это обвинили ее в антисемитизме и отрицании Холокоста.

Позже в эфире другого американского шоу Голдберг извинилась за подобную оценку Холокоста, отметив, что у нее не было намерений кого-либо обидеть.

"Как чернокожий человек, я считаю, что расовая принадлежность – это то, что можно увидеть. Однако это разозлило многих. Я до сих пор получаю множество (гневных) сообщений, потому что у людей другое мнение", — заявила Вупи.

Она также заявила, что ее очень расстроило то, что ее слова неправильно поняли.

Ранее мы писали о человеке, чья история вдохновила на комикс о Холокосте.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители