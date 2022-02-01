Вупи Голдберг извинилась за слова о Холокосте

После критики в свой адрес американская актриса Вупи Голдберг извинилась за слова о том, что Холокост не имеет отношения к расе.

Так, в эфире американского ток-шоу The View Голдберг заявила, что Холокост не является проблемой принадлежности к какой-либо расе.

"Нет, это не про расу, не про превосходство белой расы. Это про негуманное отношение человека к человеку", — заявила актриса.

Общество резко раскритиковало ее позицию. Многие за это обвинили ее в антисемитизме и отрицании Холокоста.

Позже в эфире другого американского шоу Голдберг извинилась за подобную оценку Холокоста, отметив, что у нее не было намерений кого-либо обидеть.

"Как чернокожий человек, я считаю, что расовая принадлежность – это то, что можно увидеть. Однако это разозлило многих. Я до сих пор получаю множество (гневных) сообщений, потому что у людей другое мнение", — заявила Вупи.

Она также заявила, что ее очень расстроило то, что ее слова неправильно поняли.