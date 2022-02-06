Елизавета II назвала имя следующей королевы

"Когда мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете оказывать ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказывали мне; и мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда время придет, Камилла была бы известна как королева-консорт", — сообщается в послании Елизаветы II.