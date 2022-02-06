Елизавета II назвала имя следующей королевы

Стало известно, кто станет королевой Великобритании в будущем. Об этом сообщила Елизавета II в своем обращении к подданным по случаю 70-летия ее восшествия на престол.
Королева Елизавета II пожелала, чтобы ее невестка Камилла Паркер Боулз получила титул королевы-консорта, когда на британский престол взойдет ее сын принц Чарльз.
"Когда мой сын Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете оказывать ему и его жене Камилле ту же поддержку, которую вы оказывали мне; и мое искреннее желание заключается в том, чтобы, когда время придет, Камилла была бы известна как королева-консорт", — сообщается в послании Елизаветы II.
Титул королевы-консорта означает, что у Камиллы будет тот же социальный статус, что и у Чарльза, однако политических и военных полномочий у нее не будет.
Ранее принц Чарльз говорил о своем желании, чтобы его жена Камилла Паркер Боулз стала королевой-консортом, тогда как по правилам могла претендовать только на титул принцессы-консорта.
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