Мобильная игра спасла пенсионерку от маньяка

Благодаря популярной игре 80-летней женщине удалось спастись от похитителя, который взял ее в заложники. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Ночью пожилая жительница Чикаго Дениз Холт находилась у себя дома. Незнакомый ей мужчина разбил окно и проник внутрь, в руках у него были ножницы. Преступник был совершенно голый. Он заставил пенсионерку принять с ним ванну, а после отобрал у нее смартфон, перерезал кабель стационарного телефона и запер в подвале.

Тревогу забила старшая дочь женщины. Обычно мать ей отправляла результат решения популярной головоломки Wordle, но в тот день она его не дождалась. Связаться с матерью у дочери не получилось, и она обратилась в полицию. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили преступника в доме, для его задержания пришлось применить электрошокер.