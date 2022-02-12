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32 минуты назад

Мобильная игра спасла пенсионерку от преступника

Катя Кобышева

Благодаря популярной игре 80-летней женщине удалось спастись от похитителя, который взял ее в заложники. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Мобильная игра спасла пенсионерку от маньяка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ночью пожилая жительница Чикаго Дениз Холт находилась у себя дома. Незнакомый ей мужчина разбил окно и проник внутрь, в руках у него были ножницы. Преступник был совершенно голый. Он заставил пенсионерку принять с ним ванну, а после отобрал у нее смартфон, перерезал кабель стационарного телефона и запер в подвале.

Тревогу забила старшая дочь женщины. Обычно мать ей отправляла результат решения популярной головоломки Wordle, но в тот день она его не дождалась. Связаться с матерью у дочери не получилось, и она обратилась в полицию. Когда на место прибыли полицейские, они обнаружили преступника в доме, для его задержания пришлось применить электрошокер.

Как оказалось, Дениз Холт провела в заточении 17 часов. Задержанный, 32-летний Джеймс Дэвис, уже был несколько раз судим и страдал психическим заболеванием. Сейчас ему предъявлено обвинение.

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