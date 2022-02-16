Королева Великобритании сообщила об ухудшении здоровья

Елизавета II призналась, что испытывает трудности с передвижением из-за проблем со здоровьем. Королева стала пользоваться тростью. Об ухудшении самочувствия Елизаветы сообщило британское издание Daily Mail.

Фото: @kensingtonroyal @kensingtonroyal

На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева уже была с тростью. Елизавета вела себя скованно, но старалась держаться спокойно и временами улыбалась. На вопрос о самочувствии королева ответила кратко, кивнув на трость:

«Как видите, я не могу ходить».

Встреча с Маклаудом и Милларом была первой после контакта Елизаветы II с заболевшим коронавирусом принцем Чарльзом. Информация о том, был ли тест королевы на COVID-19 положительным, хранится в тайне.