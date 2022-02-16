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2 часа назад

Королева Великобритании сообщила об ухудшении здоровья

Мира Маркина

Елизавета II призналась, что испытывает трудности с передвижением из-за проблем со здоровьем. Королева стала пользоваться тростью. Об ухудшении самочувствия Елизаветы сообщило британское издание Daily Mail.

Королева Великобритании сообщила об ухудшении здоровья
Фото: @kensingtonroyal@kensingtonroyal

На встрече с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом королева уже была с тростью. Елизавета вела себя скованно, но старалась держаться спокойно и временами улыбалась. На вопрос о самочувствии королева ответила кратко, кивнув на трость:

«Как видите, я не могу ходить».

Встреча с Маклаудом и Милларом была первой после контакта Елизаветы II с заболевшим коронавирусом принцем Чарльзом. Информация о том, был ли тест королевы на COVID-19 положительным, хранится в тайне.

6 февраля королевская семья официально отметила юбилей правления Елизаветы II. Ранее мы рассказывали о том, что происходит в жизни самого узнаваемого монарха сейчас.

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