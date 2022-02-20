Елизавета II заразилась коронавирусом

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Telegragh.
В Букингемском дворце заявили, что болезнь протекает в легкой форме, и уже на этой неделе Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности.
Скорее всего, королева заразилась коронавирусом от принца Чарльза, с которым она виделась за два дня до его положительного теста.
Свой прогноз дал вирусолог Виктор Ларичев в эфире радио "Говорит Москва":
"Прогноз с большой долей вероятности хороший. Скорее всего, возраст сам говорит за себя. Но думаю, что все пройдет хорошо, потому что она привилась, потому что омикрон не такой вирулентный, как предыдущие штаммы [COVID-19]",
Ранее стало известно, чем закончился скандал сына Елизаветы II.