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1 час назад

Елизавета II заразилась коронавирусом

Мария Иглина

Британская королева Елизавета II заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает The Telegragh.

Елизавета II заразилась коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Букингемском дворце заявили, что болезнь протекает в легкой форме, и уже на этой неделе Елизавета II продолжит выполнять легкие обязанности.

Скорее всего, королева заразилась коронавирусом от принца Чарльза, с которым она виделась за два дня до его положительного теста.

Свой прогноз дал вирусолог Виктор Ларичев в эфире радио "Говорит Москва":

"Прогноз с большой долей вероятности хороший. Скорее всего, возраст сам говорит за себя. Но думаю, что все пройдет хорошо, потому что она привилась, потому что омикрон не такой вирулентный, как предыдущие штаммы [COVID-19]",

Ранее стало известно, чем закончился скандал сына Елизаветы II.

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