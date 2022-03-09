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1 час назад

Названо имя рекордсмена по числу золотых и платиновых синглов

Мира Маркина

Американский рэпер Эминем (настоящее имя — Маршалл Мэтерс III) выпустил наибольшее количество золотых и платиновых синглов. О рекорде хип-хоп-исполнителя сообщило издание Variety со ссылкой на Американскую ассоциацию звукозаписывающих компаний (RIAA).

Назван рекордсмен по числу золотых и платиновых синглов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эминем также вошел в семерку музыкантов, альбомы которых трижды или более раз удостаивались бриллиантового статуса. Американца считают одним из самых успешных артистов США в истории современной музыки.

Ранее мы писали о том, кто стал самым популярным музыкантом 2021 года.

Люди,Эминем,
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