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3 часа назад

Японская ведущая прогноза погоды покорила телезрителей: видео

Мира Маркина

На YouTube восхищаются японской ведущей прогноза погоды по имени Ринон Ошима. Девушка работает на канале Weather News Inc. Ее основная деятельность — сообщать прогноз погоды, однако Ринон занимается не только этим. Она общается со зрителями, смотрит с ними мемы, слушает музыку. Журналистка покорила зрителей непосредственностью, приятной внешностью в сочетании с милым голосом, а главное — невероятным профессионализмом. Ее популярность столь велика, что ей посвящают отдельные фанатские каналы на YouTube.

Мировую известность девушка получила после землетрясения в Японии. Девушка была в эфире и смотрела со зрителями фотографии детских масок. В секунду, как появилось предупреждение об опасности, репортер моментально переключилась в профессиональный режим и четко сообщила аудитории всю необходимую информацию.

В комментариях восхищаются профессионализмом девушки.

«Я действительно восхищаюсь людьми, которые могут так быстро и плавно переключаться»;

«Она правда перешла от "Ха-ха-ха, вот это да" к "Пристегнитесь, сейчас будет мясо"»;

«Она определенно профессионал своего дела. Это достойно восхищения»;

«Честно говоря, просто потрясающе, насколько профессиональной и спокойной она может быть в такой опасной ситуации. Это одновременно и успокаивает, и тревожит».

Ранее «Рамблер» показывал, как пилоты посадили огромный лайнер при сильном боковом ветре.

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