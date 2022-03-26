Японская ведущая прогноза погоды покорила телезрителей: видео

На YouTube восхищаются японской ведущей прогноза погоды по имени Ринон Ошима. Девушка работает на канале Weather News Inc. Ее основная деятельность — сообщать прогноз погоды, однако Ринон занимается не только этим. Она общается со зрителями, смотрит с ними мемы, слушает музыку. Журналистка покорила зрителей непосредственностью, приятной внешностью в сочетании с милым голосом, а главное — невероятным профессионализмом. Ее популярность столь велика, что ей посвящают отдельные фанатские каналы на YouTube.