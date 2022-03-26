Японская ведущая прогноза погоды покорила телезрителей: видео

На YouTube восхищаются японской ведущей прогноза погоды по имени Ринон Ошима. Девушка работает на канале Weather News Inc. Ее основная деятельность — сообщать прогноз погоды, однако Ринон занимается не только этим. Она общается со зрителями, смотрит с ними мемы, слушает музыку. Журналистка покорила зрителей непосредственностью, приятной внешностью в сочетании с милым голосом, а главное — невероятным профессионализмом. Ее популярность столь велика, что ей посвящают отдельные фанатские каналы на YouTube.
Мировую известность девушка получила после землетрясения в Японии. Девушка была в эфире и смотрела со зрителями фотографии детских масок. В секунду, как появилось предупреждение об опасности, репортер моментально переключилась в профессиональный режим и четко сообщила аудитории всю необходимую информацию.
В комментариях восхищаются профессионализмом девушки.
«Я действительно восхищаюсь людьми, которые могут так быстро и плавно переключаться»;
«Она правда перешла от "Ха-ха-ха, вот это да" к "Пристегнитесь, сейчас будет мясо"»;
«Она определенно профессионал своего дела. Это достойно восхищения»;
«Честно говоря, просто потрясающе, насколько профессиональной и спокойной она может быть в такой опасной ситуации. Это одновременно и успокаивает, и тревожит».
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