Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

В настоящее время состояние предпринимателя оценивается в 219 миллиардов долларов. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос — 171 миллиард долларов, а третье место занял руководитель брендов Louis Vuitton Бернар Арно и его семья — 158 миллиардов долларов.