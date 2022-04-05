Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
1 час назад

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Мария Иглина

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей планеты. Список опубликовало издание Forbes USA.

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В настоящее время состояние предпринимателя оценивается в 219 миллиардов долларов. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос — 171 миллиард долларов, а третье место занял руководитель брендов Louis Vuitton Бернар Арно и его семья — 158 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что еще два года назад Илон Маск находился только на 31 месте.

Ранее Илон Маск назвал три вещи, которые уничтожат человечество.

Люди,Илон Маск,Бернар Арно,Джефф Безос,Amazon,Louis Vuitton,SpaceX,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители