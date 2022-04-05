Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla, Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей планеты. Список опубликовало издание Forbes USA.
В настоящее время состояние предпринимателя оценивается в 219 миллиардов долларов. На втором месте оказался основатель Amazon Джефф Безос — 171 миллиард долларов, а третье место занял руководитель брендов Louis Vuitton Бернар Арно и его семья — 158 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что еще два года назад Илон Маск находился только на 31 месте.