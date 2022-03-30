Илон Маск назвал три вещи, которые уничтожат человечество

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в беседе с бизнесменом Матиасом Депфнером выделил проблемы, от решения которых зависит жизнь на Земле. Его слова приводит Independent.

Одна из ключевых проблем человечества – это повсеместное снижение рождаемости, считает бизнесмен.

«Я провел много времени, говоря о рождаемости. Это может быть самой большой угрозой для будущего человеческой цивилизации», — добавил отец восьмерых детей.

Вторая проблема, по мнению Илона Маска, заключается в снисходительном отношении к искусственному интеллекту. Инженер считает, что эту сферу нужно изучить более глубоко. Сейчас никто не может сказать, на что действительно способны машины и компьютеры.

Религиозный экстремизм – третья проблема, решение которой необходимо найти человечеству, считает Маск. В беседе он вновь упомянул о собственном проекте города на Марсе. Инженер верит, что это самая большая надежда на будущее.

«Я был бы счастлив, если бы у людей был город на Марсе, потому что тогда вероятная продолжительность жизни всего человечества была бы намного больше», — отметил Илон Маск.