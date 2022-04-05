Конюхов запланировал установить новый мировой рекорд

Российский путешественник Федор Конюхов решил установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане, преодолев 500 километров за 10 часов. Об этом сообщается в пресс-релизе маркетингового бюро JMGroup, которое поступило в редакцию "Ленты.ру".

В августе 2022 года Конюхов с Игорем Потапкиным, мастером спорта международного класса и пилотом-инструктором, собираются побить действующий мировой рекорд — 427 километров.

Известно, что взлет и посадка пройдут с дрейфующего льда Арктики, а сам полет будет осуществляться в направлении Земли Франца-Иосифа. После приземления пилоты разобьют лагерь и будут ждать судно, которое заберет их обратно в Мурманск.