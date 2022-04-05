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1 час назад

Конюхов запланировал установить новый мировой рекорд

Мария Иглина

Российский путешественник Федор Конюхов решил установить новый мировой рекорд по дальности полета на двухместном мотопараплане, преодолев 500 километров за 10 часов. Об этом сообщается в пресс-релизе маркетингового бюро JMGroup, которое поступило в редакцию "Ленты.ру".

Конюхов запланировал установить новый мировой рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе 2022 года Конюхов с Игорем Потапкиным, мастером спорта международного класса и пилотом-инструктором, собираются побить действующий мировой рекорд — 427 километров.

Известно, что взлет и посадка пройдут с дрейфующего льда Арктики, а сам полет будет осуществляться в направлении Земли Франца-Иосифа. После приземления пилоты разобьют лагерь и будут ждать судно, которое заберет их обратно в Мурманск.

Ранее женщина переплыла океан на веслах и установила мировой рекорд.

Люди,Федор Конюхов,
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