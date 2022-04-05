Певец The Weeknd решил сменить псевдоним

Американский певец The Weeknd рассказал, что может сменить имя на ABEL. По словам артиста, дело в том, что именно так фанаты называют его в социальных сетях. Соответствующей информацией исполнитель поделился в Twitter.
"Ребят, вы просто уморительны. Возможно, мне уже пора менять псевдоним на Эйбел",
— написал The Weeknd.
Артист также признался, что он подумывает над сменой и имени, и фамилии в официальных документах:
"Не знаю, может, мне поступить как Йе и поменять имя в паспорте на Эйбел. Никакой фамилии, как у Мадонны, Шер или Принца. Не знаю, может, это слишком".