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1 час назад

Певец The Weeknd решил сменить псевдоним

Мария Иглина

Американский певец The Weeknd рассказал, что может сменить имя на ABEL. По словам артиста, дело в том, что именно так фанаты называют его в социальных сетях. Соответствующей информацией исполнитель поделился в Twitter.

Певец The Weeknd решил сменить псевдоним
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Ребят, вы просто уморительны. Возможно, мне уже пора менять псевдоним на Эйбел",

— написал The Weeknd.

Артист также признался, что он подумывает над сменой и имени, и фамилии в официальных документах:

"Не знаю, может, мне поступить как Йе и поменять имя в паспорте на Эйбел. Никакой фамилии, как у Мадонны, Шер или Принца. Не знаю, может, это слишком".

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