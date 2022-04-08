100-летняя женщина поделилась правилами долгой жизни

Жительница США Элизабет Гринуолт отпраздновала 100-летний юбилей и рассказала секрет долгой жизни. Об этом сообщает Yahoo News.
Гринуолт призналась, что все домашние дела она старается делать самостоятельно. И во время празднования дня рождения женщина поделилась с родными секретом своего долголетия.
"Она не перекусывает после ужина — только чистит зубы и готовится ко сну. Еще она пьет много воды и съедает по одному яблоку в день",
— рассказал ее племянник.
Своим восхищением также поделились соседка и подруга Элизабет:
"Господи, вот бы всем нам повезло сохранить такой ясный ум и активность. Много вы знаете людей, которые в 100 лет забираются на стремянку, чтобы прочистить водосточную трубу?"