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31 минуту назад

100-летняя женщина поделилась правилами долгой жизни

Мария Иглина

Жительница США Элизабет Гринуолт отпраздновала 100-летний юбилей и рассказала секрет долгой жизни. Об этом сообщает Yahoo News.

100-летняя женщина поделилась правилами долгой жизни
Фото: unsplash.comunsplash.com

Гринуолт призналась, что все домашние дела она старается делать самостоятельно. И во время празднования дня рождения женщина поделилась с родными секретом своего долголетия.

"Она не перекусывает после ужина — только чистит зубы и готовится ко сну. Еще она пьет много воды и съедает по одному яблоку в день",

— рассказал ее племянник.

Своим восхищением также поделились соседка и подруга Элизабет:

"Господи, вот бы всем нам повезло сохранить такой ясный ум и активность. Много вы знаете людей, которые в 100 лет забираются на стремянку, чтобы прочистить водосточную трубу?"

Ранее женщина нажала на кнопку и получила 800 миллионов рублей.

Люди,Yahoo,
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