Принцесса Японии после свадьбы с простолюдином устроилась на бесплатную работу

Бывшая принцесса Японии Мако, 30-летняя племянница императора Нарухито, в октябре 2021 года вышла замуж за простого парня-однокурсника Кея Комуро. Сделав это, девушка была вынуждена отказаться от титула и всех преференций.

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Позже экс-принцесса с супругом переехала в Нью-Йорк и заселилась в однокомнатную квартиру. Там парень утроился на работу юристом, а девушка нанялась на неоплачиваемую работу. Об этом сообщает Daily Mail.

Японская принцесса теперь работает с коллекцией искусства Азии и помогает в подготовке к выставке картин о жизни японского монаха.