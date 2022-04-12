Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
4 часа назад

Принцесса Японии после свадьбы с простолюдином устроилась на бесплатную работу

Диана Товсепова

Бывшая принцесса Японии Мако, 30-летняя племянница императора Нарухито, в октябре 2021 года вышла замуж за простого парня-однокурсника Кея Комуро. Сделав это, девушка была вынуждена отказаться от титула и всех преференций.

Принцесса Японии после свадьбы с простолюдином устроилась на бесплатную работу
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Позже экс-принцесса с супругом переехала в Нью-Йорк и заселилась в однокомнатную квартиру. Там парень утроился на работу юристом, а девушка нанялась на неоплачиваемую работу. Об этом сообщает Daily Mail.

Японская принцесса теперь работает с коллекцией искусства Азии и помогает в подготовке к выставке картин о жизни японского монаха.

Ранее мы писали о том, как итальянская принцесса погибла в концлагере.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители