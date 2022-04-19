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2 часа назад

Богатейший в мире человек назвал себя бездомным

Диана Товсепова

В интервью для TED глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал себя бездомным и рассказал, что спит у друзей.

По данным Forbes, американский предприниматель Илон Маск является самым богатым человеком на Земле. Его личный капитал оценивается в 269,5 миллиарда долларов.

При этом сам Маск рассказывает, что деньги не растрачивает, а покупает только действительно нужные вещи:

«У меня нет яхты, я не отдыхаю, так что объем личного потребления у меня невысокий. Единственное исключение — личный самолет, но без него я бы потерял рабочие часы», — заявил Маск.

Предприниматель отметил, что многие считают его сложным человеком из-за финансового положения, но это не так.

По его словам, сейчас он не владеет собственностью и гостит у друзей. Последний свой особняк инженер продал в конце 2021-го, а официально бездомным стал после того, как пообещал избавиться от всего физического имущества.

Ранее мы писали о том, как Илон Маск стал самым богатым человеком в мире.

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