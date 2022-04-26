5 безумных поступков Илона Маска, которые обсуждал весь мир

25 апреля стало известно, что миллиардер, бизнесмен и инженер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Сумма сделки составила $44 млрд. Предприниматель объяснил покупку желанием вернуть на площадку свободу слова: «Свобода слова — это основа функционирования демократии, а „Твиттер“ — это цифровая городская площадь, на которой обсуждаются жизненно важные для человечества темы».

Фото: commons.wikimedia.org commons.wikimedia.org

Решение восприняли неоднозначно: одни пользователи посчитали, что инженер привнесет на площадку позитивные перемены. Другие решили, что Маск не понимает, как работают социальные сети и свобода слова на самом деле. «Рамблер» собрал еще несколько случаев, когда современного гения не поняла общественность.

Видео дня

Собирался строить демократию на Марсе

Одна из главных целей Маска лично и его компании SpaceX — покорение космоса. Так, предприниматель в 2016 году заявил, что хочет начать отправлять людей на Марс к 2024 году.

«Мы организуем грузовые полеты на Марс, на которые люди могут рассчитывать. И я думаю, что если все пойдет по плану, мы сможем запустить первых людей, вероятно, в 2024 году с прибытием в 2025 году».

Подобные мысли высказывал не только Маск, но и другие работники космической индустрии. Однако Маск единственный продумал, какая политическая будет на красной планете, и не собирался соглашаться на меньшее.

«Я думаю, что форма правления Марса, скорее всего, будет прямой демократией, а не представительной. То есть люди будут голосовать напрямую».

Обвалил акции компании ради первоапрельской шутки

Маск известен как руководитель Tesla — передовой компании, которая производит электроавтомобили. Бизнесмен занял кресло председателя совета директоров в 2004 и стал одним из крупнейших инвесторов. Под его руководством производство и акции компании росли, как и популярность электромашин.

Поэтому широкая общественность была шокирована, когда в 2018 году Маск объявил о банкротстве своей компании.

«Несмотря на интенсивные усилия по сбору денег, включая последнюю массовую продажу „пасхалок“, мы с грустью сообщаем, что Tesla полностью и окончательно обанкротилась», — написал бизнесмен в Twitter.

Как выяснилось позднее, это была первоапрельская шутка. Юмора не поняли инвесторы компании, которые потеряли в стоимости тут же рухнувших акций. В 2020 году выяснилось, что Tesla действительно чуть не обанкротилась десятью годами ранее, в 2008. Однако даже тогда пользователи посчитали, что не надо писать в Twitter все подряд.

Будучи миллиардером, спал у друзей

Состояние Маска на 2021 год насчитывало $300 млрд. По данным на 2022 год, бизнесмен — богатейший человек на планете. Тем не менее у Маска, по его словам, нет собственного дома. Человек, который может позволить не только снять любой номер в отеле, но и купить его целиком, гостит у друзей.

«У меня нет собственного жилья в данный момент, я буквально останавливаюсь у друзей. Если я еду в район залива Сан-Франциско, я просто кочую между свободными спальнями в домах своих друзей», — рассказал бизнесмен в 2022.

pixabay.com

Назвал ребенка X Æ A-12

У Маска семь детей от двух женщин. 4 мая 2020 бывшая девушка бизнесмена, певица Граймс, родила ребенка, которого назвали X Æ A-12. Примерное прочтение — Экс Эш Эй-Твелв. Впрочем, это не единственное необычное имя в семье: Маск назвал одного из сыновей от бывшей жены Ксавьером — в честь профессора из «Людей Икс».

Курил в прямом эфире