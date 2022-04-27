У бывшего Главы правительства СССР Владимира Ленина была большая по сегодняшним меркам семья. Его мать родила восьмерых детей, но двое из них скончались в младенчестве, так что в семье Ульяновых осталось шестеро наследников — 3 мальчика и 3 девочки.

Александр был страшим братом Владимира. В 1887 году, когда будущему правителю СССР было 17 лет, Александра казнили по указу царя Николая III. Именно убийство любимого родственника сподвигло юного Ленина на создание собственного революционного движения.

На момент смерти Александру был всего 21 год. За его плечами были окончание Симбирской гимназии с золотой медалью и получение награды за научные работы в области биологии. Но еще в самом начале студенчества Александр решил стать революционером, создав впоследствие «Террористическую фракцию "Народной воли"», целью которой было убийство царя Николая III.

Автор блога @history_russian2 рассказал о неудачном покушении террористической группы на правителя. Собственно, именно оно и послужило причиной для казни юного революционера и его приемников. Соответствующим роликом блогер поделился в TikTok-аккаунте.