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2 часа назад

Как выглядят неосуществленные архитектурные проекты СССР: видео

Дарья Амосова

TikTok-аккаунт @political_alexandr выложил ролик с амбициозными архитектурными проектами СССР. Здания по разным причинам так и не были построены. Так, авторы канала показал проекты дома «Аэрофлота», Дворца Советов и Пантеона в Москве. «Рамблер» рассказывает о проектах чуть подробнее.

Центральный дом «Аэрофлота» задумывали построить в 1930-х на площади у Белорусского вокзала. Внутри планировали размещать офисные здания, административные помещения и пространства для досуга сотрудников. Дом авиакомпании не стали строить из-за критики проекта — как минимум для такого широкого размаха задумки не хватало места на площади.

Дворец Советов должен был стоять на месте Храма Христа Спасителя и, будучи самым высоким зданием мира, знаменовать победу социализма. Фундамент дворца завершили в 1939, однако в планы вмешалась Великая Отечественная война. Позднее от сложного в исполнении и дорогостоящего проекта отказались.

Пантеон в Москве планировали строить в стиле сталинского конструктивизма, но с вкраплением элементов архитектуры Древней Греции и Древнего Рима. Здание должно было служить мемориальной усыпальницей для всех вождей Советского Союза. Проект появился после смерти Сталина в марте 1953 года, но уже летом от него отказались.

Ранее Рамблер показывал, как выглядят четыре поколения китайской семьи.

Места,Видео,Аэрофлот,
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