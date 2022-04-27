Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

Как выглядит девочка-верблюд, о которой говорил весь мир: видео

Мира Маркина

Когда Элла Харпер появилась на свет, ее родители — Уильям и Минерва — забили тревогу: колени новорожденной дочери были неестественно вывернуты. Врачи лишь разводили руками и ставили малышке неутешительный диагноз: рекурвация коленного сустава. Несчастная Элла росла, пытаясь быть как все дети, но со временем она элементарно перестала держаться на ногах. Как генетическая болезнь превратила девочку в звезду, рассказал TikTok-блогер с ником @secretofthepast.

«Заколдованная» Элла родилась в 1873 году, а уже в свои 13 лет девочка стала звездой шоу Harris’ Nickle Plate. В его рамках на арене цирка выступали не только акробаты и слоны, но и люди с необычной внешностью. Как Элла. В своем номере девочка выходила к зрителям вместе с верблюдом и повторяла все его движения. Контраст миловидной внешности Эллы и ее физической неполноценности притягивал любителей поглазеть на странности. Нравилось ли самой девочке работать в цирке при таких условиях — неизвестно. Своими выступлениями Элла зарабатывала до 200$ в неделю, что тогда было немыслимой суммой для простого обывателя.

На пике славы девочка решила покинуть шоу. На заработанные деньги Элла вместе с матерью жила еще несколько лет, а в 1905 году бывшая звезда цирка создала свою семью. Девушка вышла замуж за школьного учителя Роберта Сэйвли. Год спустя после свадьбы у пары родилась дочь, но, к сожалению, она очень скоро умерла. Оправившись от горя, Роберт и Элла взяли девочку из приюта. Но и Джуэл внезапно скончалась, когда ей было три месяца от роду.

Сама Элла умерла в 1921 году от рака толстой кишки и была похоронена в Нэшвилле на кладбище Спринг Хилл.

Смотрите также видео о том, за что Александр III казнил брата Ленина.

Люди,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители