Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

В Израиле объяснили мифы о еврейских корнях Гитлера

Даша Краснова

Израильские журналисты опровергли слухи о том, что Адольф Гитлер был евреем. Об этом сообщает газета Haaretz.

В Израиле объяснили мифы о еврейских корнях Гитлера
Фото: unsplash.comunsplash.com

Журналисты отреагировали на предположение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Авторы объяснили существование подобного мифа тем, что историкам неизвестна личность его деда по отцовской линии.

По одной из версий, в Бухаресте проживала еврейская семья с фамилией Гитлер. Но другая версия говорит о том, что отец Гитлера родился в результате связи члена венской ветви семьи Ротшильдов и служанки, которая еврейкой не была.

О том, что фюрер еврей, заявлял в своих мемуарах генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк. Так как бабушка Гитлера Мария Анна Шикльгрубер — родила ребенка, когда работала поваром в доме неких Франкенбергеров из австрийского города Грац.

Но историки утверждают, что евреи были изгнаны из Граца в XV веке и вернулись обратно лишь в 1860 году — более чем через два десятилетия после рождения Алоиса Гитлера.

Журналисты считают, что миф о том, что Гитлер был евреем, начали распространять в 1930-х годах. Тогда газеты искали сенсационные истории, который могли бы вызвать бурную реакцию у читателей.

До этого мы рассказывали о замерзающих под Москвой в войну немцах.

Люди,Ганс Франк,Сергей Лавров,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители