В Израиле объяснили мифы о еврейских корнях Гитлера

Израильские журналисты опровергли слухи о том, что Адольф Гитлер был евреем. Об этом сообщает газета Haaretz.

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Журналисты отреагировали на предположение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Гитлер мог иметь еврейские корни. Авторы объяснили существование подобного мифа тем, что историкам неизвестна личность его деда по отцовской линии.

По одной из версий, в Бухаресте проживала еврейская семья с фамилией Гитлер. Но другая версия говорит о том, что отец Гитлера родился в результате связи члена венской ветви семьи Ротшильдов и служанки, которая еврейкой не была.

О том, что фюрер еврей, заявлял в своих мемуарах генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк. Так как бабушка Гитлера Мария Анна Шикльгрубер — родила ребенка, когда работала поваром в доме неких Франкенбергеров из австрийского города Грац.

Но историки утверждают, что евреи были изгнаны из Граца в XV веке и вернулись обратно лишь в 1860 году — более чем через два десятилетия после рождения Алоиса Гитлера.

Журналисты считают, что миф о том, что Гитлер был евреем, начали распространять в 1930-х годах. Тогда газеты искали сенсационные истории, который могли бы вызвать бурную реакцию у читателей.