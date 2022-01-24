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39 минут назад

«Русские лучше переносят холод»: рассекречены отчеты о замерзающих немцах под Москвой

Сотрудники ЦАМО и Германского исторического института обнаружили документы о потерях немецкой армии в битвах под Москвой во время Второй мировой войны. Данные с донесениями о потерях среди немцев были обнаружены в Центральном архиве Минобороны России. Об этом сообщает "Газета.ру".

Рассекречены отчеты о замерзающих под Москвой немцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ежедневно в районе дивизии происходит до 10 случаев обморожения",

- говорится в рассекреченных документах.

"Немецкая зимняя одежда уступает одежде русского солдата; несмотря на самые большие трудности с размещением, русские лучше переносят холод",

- значится в донесении.

В тех же документах обозначено, что в немецкой армии потери на каждую дивизию без боя составляют 50-80 человек, 50 процентов — по причине обморожения.

Ранее "Рамблер" писал, зачем немцы кладут монету в пиво.

Истории,Министерство обороны,
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