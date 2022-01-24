Рассекречены отчеты о замерзающих под Москвой немцах

Сотрудники ЦАМО и Германского исторического института обнаружили документы о потерях немецкой армии в битвах под Москвой во время Второй мировой войны. Данные с донесениями о потерях среди немцев были обнаружены в Центральном архиве Минобороны России. Об этом сообщает "Газета.ру".