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3 часа назад

Пилот раскрыл предпочтения Брежнева в алкоголе

Мария Иглина

Пилот-инструктор, ветеран Специального летного отряда "Россия" Адольф Милованов, перевозивший на Ми-8 первых лиц государства рассказал о предпочтениях в алкоголе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на правительственных вертолетах. Подробностями он поделился в интервью "Газете.Ru".

Пилот раскрыл предпочтения Брежнева в алкоголе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пилота, на правительственных вертолетах Брежнев любил пить "Зубровку":

"Выпивки не было, по-моему, только у [президента СССР Михаила] Горбачева. Но она полагалась. Можно налить в полете или нельзя, принимала решение бортпроводница. Она же знала, кто летит".

Он также отметил, что на борту воздушного судна всегда были коньяк и водка в матовой бутылке.

Ранее "Рамблер" писал о тайне Джеки Кеннеди, которую хранили 23 года.

Люди,Джеки Кеннеди,Леонид Брежнев,КПСС,
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