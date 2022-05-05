Пилот раскрыл предпочтения Брежнева в алкоголе

Пилот-инструктор, ветеран Специального летного отряда "Россия" Адольф Милованов, перевозивший на Ми-8 первых лиц государства рассказал о предпочтениях в алкоголе генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева на правительственных вертолетах. Подробностями он поделился в интервью "Газете.Ru".
По словам пилота, на правительственных вертолетах Брежнев любил пить "Зубровку":
"Выпивки не было, по-моему, только у [президента СССР Михаила] Горбачева. Но она полагалась. Можно налить в полете или нельзя, принимала решение бортпроводница. Она же знала, кто летит".
Он также отметил, что на борту воздушного судна всегда были коньяк и водка в матовой бутылке.
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