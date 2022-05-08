В РФ вспомнили, что Гитлер еще остается почетным гражданином ряда европейских городов

Адольф Гитлер и другие нацистские деятели остаются почетными гражданами некоторых европейских городов. На это обратил внимание зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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Медведев прокомментировал новости о том, что мэрия Праги планирует лишить статуса почетного гражданина маршала СССР Ивана Конева.

"В связи с этим напрашивается вопрос таким деятелям с берегов Влтавы: а знают ли они, что тем временем Гитлер и гауляйтер Судет, обергруппенфюрер СС Конрад Генлейн до сих пор остаются почетными гражданами города Ланшкроун Пардубицкого края Чехии?", - указал замглавы СБ РФ. Кроме того, он отметил, что "немецкий фюрер в дополнение ко всему формально сохранил подобное звание и в польских Щецине и Вроцлаве (немецких Штеттине и Бреслау, переданных Польше щедрой советской рукой по итогам войны)".

Политик добавил, что вопрос об этом поднимался неоднократно, однако, "везде местные власти заявляли, что, мол, "это отражение того времени", а законодательных рычагов нет".