Обнародованы архивные материалы о самоубийстве Гитлера

ФСБ России опубликовала документы, связанные с бывшим личным пилотом Гитлера, сообщает РИА Новости. Из их содержания можно установить, как фюрер провел последние часы жизни.

Обнародованные документы относятся к следствию, участником которого был генерал-лейтенант полиции Ганс Баур. В частности, в распоряжении РИА Новости оказались собственноручно написанная биография бывшего пилота на немецком языке, его показания на допросе в НКВД в декабре 1945 года, а также справка из Бутырской тюрьмы Главного управления государственной безопасности СССР.

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Согласно ответам Баура на допросе, близкое окружение Гитлера не знало о планах фюрера, хотя находилось с ним в берлинском бункере.

«Только 30 апреля во второй половине дня он меня вызвал вместе с моим адъютантом полковником Бетц. Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: «Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все годы службы», – вспоминал Ганс Баур.

В своем ответе бывший пилот подметил, что Гитлер выглядел осунувшимся и сильно постаревшим. Баур признался, что тогда догадался о принятом решении фюрера покончить с собой. Пилот сделал попытку отговорить Гитлера. Но безуспешно. Фюрер преподнес Гансу портрет короля Фридриха кисти Рембрандта – одну из его любимых картин.

Гитлер выразил обеспокоенность тем, что русские солдаты могут захватить его живым с помощью усыпляющего газа. Также политик приказал сжечь тела его и его супруги. Он боялся повторить участь лидера фашистской Италии Бенито Муссолини. Напомним, его тело повесили напоказ.

«Когда-нибудь впоследствии придется написать на моей могильной плите: «Он пал жертвой своих генералов»,

– согласно показаниям Баура, это были последние слова фюрера.

После встречи Баур и Бетц уничтожили бумаги и начали готовиться к уходу из рейхсканцелярии. Спустя несколько часов пилот вернулся за подарком Гитлера в бункер.

«В передней личных комнат было сильно накурено. Несколько человек из охраны СС возбужденно бегали взад и вперед. Я спросил: «Все кончено?» – «Да». – «Где трупы?» – «Их завернули в одеяла, облили бензином, и они уже горят наверху в саду имперской канцелярии», – вспоминал Баур.