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2 часа назад

Перечислены ошибочные предсказания Илона Маска

Мария Иглина

Американские журналисты перечислили самые неудачные предсказания основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает издание The Next Web.

Перечислены ошибочные предсказания Илона Маска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, Маск несколько раз давал обещание, что автомобили Tesla станут полностью автономны в "следующем году", однако он говорит об этом уже девять лет подряд.

А к 2020 году предприниматель заявлял, что его стартап Neuralink будет чипировать людей, однако чипирование закончилось на обезьяне.

Журналисты также пошутили относительно того, что бизнес по производству роботов, как предсказывал Маск, будет стоить больше, чем подразделение Tesla:

"Только в том случае, если Tesla обанкротится".

Авторы вспомнили еще один прогноз Маска о том, что к 2050 году на Марсе будет жить миллион человек. Как отмечают журналисты, темпы колонизации планеты зависят от того, сколько людей погибнет в пути.

Ранее "Рамблер" писал о пяти безумных поступках Илона Маска, которые обсуждал весь мир.

Люди,SpaceX,
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