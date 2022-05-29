Королева Ирана, которая вдохновила Альмодовара

«Рамблер» уже рассказывал о судьбе первой жены последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви. На этот раз — не менее сложная история его второй супруги. Хотя Сорайя Исфандияри-Бахтиари была единственной настоящей любовью шаха, это не принесло ей счастья.

Фото: Кадр из фильма «Сорайя» Кадр из фильма «Сорайя»

Сорайя родилась 22 июня 1932 года в Исфахане семье иранского дипломата Халила Исфандияри-Бахтиари и немки Евы Карл. Родители девушки познакомились в Берлине, во время учебы Халила. Ее дядя был видным политическим деятелем и возглавлял иранское конституционалистское движение в начале века.

Видео дня

Раннее детство Сорайи прошло в Берлине, где она выучила немецкий язык. После оккупации Ирана британскими и советскими войсками в 1941 году, девушку отправили в Швейцарию, где она освоила французский. А позже в Лондоне Сорайя овладела и английским языком. Таким образом, несмотря на свои персидские корни, Сорайя получила европейское образование и в принципе чувствовала себя европейкой. В будущем это стало причиной множества проблем.

В 1948 году родственник Сорайи показал ее фотографию уже разведенному с египетской принцессой шаху Мохаммеду. Красивая девушка понравилась правителю Ирана, и вскоре была объявлена помолвка. Шах подарил своей избраннице бриллиантовый перстень в 22 карата.

В 1951 году в Мраморном дворце Тегерана сыграли великолепную свадьбу, на которую пригласили две тысячи гостей. В день бракосочетания пошел снег, что считалось счастливой приметой. Невеста была в платье от Диора из серебряной парчи, усыпанном жемчугом и перьями марабу. В числе свадебных подарков молодожены получили фарфоровую чашу от президента США Трумэна, серебряные подсвечники георгианской эпохи от британского короля Георга VI, а также настольный телефон с черными бриллиантами и норковую шубу от Сталина.

Кадр из фильма «Сорайя»

Но восточная сказка быстро закончилась. Европейское воспитание девушки смущало иранское духовенство. И хотя формально она исповедовала ислам, в детстве и юности Сорайя тяготела к католической вере. Многие улемы вообще были против брака шаха с девушкой, далекой от мусульманских и персидских традиций. Позже Сорайя в своей книге признавалась, что почти ничего не знала о культуре, истории и географии Ирана, и даже об основах ислама. Королева говорила, что чувствовала себя одновременно мусульманкой и христианкой, европейкой и иранкой, и этот внутренний конфликт ее мучил.

Впрочем, в ее жизни хватало и внешних конфликтов. Мать и сестры шаха, как и в случае с первой женой Мохаммеда, пренебрежительно отнеслись к новой королеве Ирана и постоянно пытались ее унизить. Но в отличие от своей предшественницы Сорайя горячо любила своего мужа и поэтому вступила в изнурительную борьбу с родственницами супруга. Кроме того, она терпеть не могла личного секретаря и лучшего друга мужа швейцарца Эрнеста Перрона, которого подозревала в однополых пристрастиях. Она считала, что тот ненавидит всех женщин и особенно ее, ревнуя к ней своего друга и повелителя. Сорайя называла его хитрым и вероломным человеком, который постоянно сплетничал и плел интриги за ее спиной. После очередных насмешек со стороны Перрона Сорайя даже приказала выкинуть его из Мраморного дворца.

И тем не менее королева старалась поддерживать мужа во время политических кризисов — например во время конфликта с премьер-министром Мохаммедом Мосаддыком — и развлечениями разогнать его меланхолию. Супруги любили маскарады, во время которых шах переодевался в льва, а Сорайя — в Жанну д'Арк. Вообще королева хотела надеть костюм мадам де Помпадур, но муж не позволил ей такую вольность — такие балы в принципе раздражали иранских консерваторов. Вообще Сорайя поощряла в муже европейское поведение и злилась, когда он проявлял восточные предрассудки. Европейская культура была для нее эталоном во всем, а персидская не всегда находила в ней отклик. Такое поведение королевы возмущало окружение шаха. Кроме того, Сорайя любила светскую жизнь, что также находило непонимание у приверженцев традиций.

tarikhirani.ir

Некоторые обязанности нередко тяготили королеву. Она должна была посещать больницы, школы, приюты, кварталы бедняков, благотворительные организации. Нищета, болезненные дети и женщины, голодные старики, убогие дома удручали Сорайю. Она сочувствовала людям, но бедность угнетала ее так сильно, что она предпочла бы не сталкиваться с ней. Зато она с искренним восхищением писала о волшебном Париже и европейских школах, которые сравнивала с непрезентабельными иранскими.

Но главной проблемой оставалась бездетность супругов, за что мать и сестры шаха упрекали Сорайю. Вопрос наследников становился все более острым и в перспективе грозил разводом.

В 1954 году Мохаммед и Сорайя посетили США, чтобы проконсультироваться с американскими врачами. Нью-йоркские медики заверили, что королеву, что с ней все в порядке, однако обследование в Бостоне показало, что она бесплодна. Сорайя была безутешна, а расстроенный шах старался ее поддержать. Королева любила голливудское кино и с удовольствием познакомилась с кинозвездами — например, с Грейс Келли, Лорен Бэколл, Хамфри Богартом — во время визита в Лос-Анджелес.

Также супруги отдохнули в Майами, где Сорайя каталась на водных лыжах. Ее фотография в купальнике вызвала настоящий скандал в Иране, так что в стране снимок был запрещен к печати.

Затем шах и его жена отплыли в Великобританию, где встретились с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, а также с Уинстоном Черчиллем. Конечной точкой путешествия стал Кельн, где жили родители Сорайи. Там произошел неприятный инцидент. В Кельн приехала также дочь Мохаммеда от первого брака Шахназ, чтобы встретиться с отцом. Визит падчерицы огорчил королеву до такой степени, что она даже устроила истерику.

Government of India

В марте 1955 года супруги вернулись в Тегеран. Диагноз врачей вынуждал шаха действовать. Он прямо говорил жене, что ему нужен сын для продолжения династии. Лечение в Швейцарии и Франции оказалось безрезультатным. Дочь Шахназ вышла замуж, но Мохаммед презирал зятя и не мог сделать его своим наследником. Сорайя пыталась уговорить мужа внести очередные поправки в конституцию и назначить наследником одного из братьев. Шах в ответ предложил взять вторую жену, но Сорайя с негодованием отвергла этот вариант. Тем более, что именно к этому склоняли Мохаммеда его мать и сестры. Но воспитанная в Европе Сорайя не могла примириться с мыслью о второй жене.

В конце концов королева уехала в Германию к родителям. Шах пообещал ей, что созовет совет старейшин, чтобы обсудить изменения в конституции, но это была уловка. Сорайя сравнивала поведение мужа с поведением Эдуарда VIII, который отрекся от трона ради любви, но ее надежды были напрасны. Муж позвонил ей и в очередной раз поставил ультиматум: или она согласится, чтобы он взял вторую жену, или последует развод. Королева наотрез отказалась от первого варианта.

21 марта 1958 года шах по радио объявил народу о своем разводе. Мохаммед не скрывал сожаления, а Сорайя позже сказала, что у него не было иного выбора, кроме развода. Королева в ответном заявлении сказала, что подчиняется решению супруга ради блага страны и готова пожертвовать личным счастьем ради повелителя. Шестого апреля развод был оформлен официально. Молодой красивой женщине было всего 26 лет, но она тяжело переживала расставание с любимым мужчиной. Широкое освещение развода в европейских СМИ даже привело к появлению французского шлягера «Я хочу плакать, как Сорайя».

Правда, материально от развода бывшая королева не пострадала. Она получила квартиру в Париже стоимостью в три миллиона долларов, несколько автомобилей Mercedes-Benz и Rolls-Royce, дорогие украшения — например, рубин Bulgari и платиновое кольцо Harry Winston с бриллиантом. Кроме того, вплоть до Исламской революции 1979 года шах ежемесячно выплачивал ей семь тысяч долларов. Также после развода ей присвоили титул принцессы Ирана.

Прекрасная Сорайя могла больше не оглядываться на мнение иранского общества, поэтому приняла католическую веру и принялась искать утешение в объятиях других мужчин. Например, у нее был роман с австрийским режиссером и актером Максимилианом Шеллом, а также с мультимиллионером и фотографом Гунтером Заксом.

fatemeh-n.blogfa.com

Ее приютом на долгие годы стал любимый Париж. Сорайя также пробовала себя в кинематографе, снявшись в фильмах «Три лица» и «Она», и сошлась с итальянским режиссером Франко Индовина. Последний погиб в автокатастрофе в 1972 году. После его смерти Сорайя много путешествовала и боролась с длительной депрессией. Впрочем, это не мешало ей вращаться среди французской богемы.

В 1979 году принцесса Сорайя Иранская написала свергнутому мужу письмо — в это время он уже боролся с раком. Она призналась, что продолжает его любить и хочет увидеться. Мохаммед согласился, но встреча откладывалась и в итоге не состоялась. Главным препятствием было постоянное присутствие у постели больного шаха его последней жены Фарах. Сорайя же хотела увидеть возлюбленного без свидетелей. В конце концов бывшие супруги договорились встретиться в Каире, но Сорайя не успела приехать. Мохаммед Реза Пехлеви умер 27 июля 1980 года. Впоследствии Сорайя демонстративно не общалась с Фарах, несмотря на то, что обе королевы жили в Париже.

Сорайя скончалась 26 октября 2001 года в своей парижской квартире. Ей было 69 лет. По завещанию ее имущество было продано на аукционе, а выручка в размере восьми миллионов долларов передана Красному Кресту и обществам, которые занимались опекой детей-инвалидов и бездомных собак. Ее родственники пытались оспорить завещание в суде, но безуспешно.