Найдена зависимость тестостерона и вероятности увольнения

«Наши результаты показывают, что британские мужчины с более высоким уровнем тестостерона с меньшей вероятностью теряют работу, и они с меньшей вероятностью остаются безработными. Вероятно, это связано с различиями в личностных чертах и поведении, обусловленными тестостероном. Например, мы обнаружили, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона более уверены в себе, также они сообщили, что чаще используют интернет для поиска работы», — отмечено в исследовании.