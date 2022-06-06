Найдена зависимость тестостерона и вероятности увольнения

Социологи из Института демографических исследований Макса Планка выяснили, что высокий уровень гормона тестостерона снижает риск стать безработным. О результатах эксперимента с участием более двух тысяч мужчин рассказали в статье в журнале Economics & Human Biology.
Специалисты проанализировали сведения масштабного исследования. В его рамках более 40 тысяч человек прошли анкетирование (о многих аспектах своей жизни), а также ряд медицинских обследований. Затем исследователи отобрали данные о 2115 мужчинах. Возраст фокус-группы – от 25 до 64 лет. Все эти мужчины сдали анализ крови на уровень тестостерона. Результат исследования сопоставляли с информацией о трудоустройстве и дальнейшей судьбе испытуемых.
Выяснилось, что в последующие месяцы безработные мужчины со средним и высоким уровнем тестостерона реже оставались без работы. Если их увольняли – они быстрее остальных находили новое рабочее место.
«Наши результаты показывают, что британские мужчины с более высоким уровнем тестостерона с меньшей вероятностью теряют работу, и они с меньшей вероятностью остаются безработными. Вероятно, это связано с различиями в личностных чертах и поведении, обусловленными тестостероном. Например, мы обнаружили, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона более уверены в себе, также они сообщили, что чаще используют интернет для поиска работы», — отмечено в исследовании.
Но поскольку уровень тестостерона замерялся лишь единоразово, в дальнейшем ученые намерены проверить, как его колебания влияют на перспективы трудоустройства.
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