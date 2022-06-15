«Живого Кена» высмеяли за платье Дженнифер Лопес

Бразилец Родриго Алвес , известный как «Живой Кен», повторил культовый образ Дженнифер Лопес , но был высмеян подписчиками. На его пост в социальных сетях обратили внимание Wday.

Наряд певицы от Versce стал культовым, многие звезды вдохновлялись ей, планируя свои выходы на красные дорожки. «Живой Кен» не остался в стороне и опубликовал себя в похожем платье и туфлях-лодочках в тон. Однако пользователи не оценили его стремление к повторению образа звезды.