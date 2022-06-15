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1 час назад

«Живого Кена» высмеяли за платье Дженнифер Лопес

Мира Маркина

Бразилец Родриго Алвес, известный как «Живой Кен», повторил культовый образ Дженнифер Лопес, но был высмеян подписчиками. На его пост в социальных сетях обратили внимание Wday.

«Живого Кена» высмеяли за платье Дженнифер Лопес
Фото: СоцсетиСоцсети

Наряд певицы от Versce стал культовым, многие звезды вдохновлялись ей, планируя свои выходы на красные дорожки. «Живой Кен» не остался в стороне и опубликовал себя в похожем платье и туфлях-лодочках в тон. Однако пользователи не оценили его стремление к повторению образа звезды.

Кадр из видео

«Какая-то нелепица, как это развидеть?», «Что это за монстр прошелся?», «Всему есть грань, но это максимально вульгарно», «Напоминает мою бабушку», «Скажите ему, что это перебор», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что невеста составила правила для гостей, чем возмутила пользователей.

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