Сын Цоя объяснил феномен популярности группы «Кино»

Группа «Кино» до сих пор пользуется бешеной популярностью. Сын ее лидера Виктора Цоя Александр объяснил этот феномен. Его слова приводит газета «Известия».

Молодой человек уверен, что во времена существования коллектива было очень многое «сделано правильно». По его мнению, если бы группа создавалась в наши дни, пришлось бы нанять множество профессионалов: продюсеров, менеджеров, пиарщиков.

«Те бы собирали музыкантов, придумывали, как они смотрятся вместе, разрабатывали бы им имидж, придумывали, какие ценности должны быть у группы, какая тематика песен»,

– пояснил звездный наследник.

Александр подчеркнул, что его отец вместе с другими участниками «Кино» интуитивно проделали всю эту работу сами. Просто потому, что «они очень крутые», резюмировал сын Цоя.