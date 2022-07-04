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6 часов назад

Российский актер рассказал, чем отличаются сибиряки от москвичей

Даша Краснова

Российский актер Никита Кологривый, снявшийся в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» рассказал, чем сибиряки отличаются от москвичей. Об этом сообщает Teleprogramma.Pro.

Российский актер рассказал, чем отличаются сибиряки от москвичей
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

По словам актеры, жители столицы более манерно общаются друг с другом. Сам Кологривый родился в Новосибирске и объяснил, что местные обшаются там легко и просто.

«Сколько раз замечал: застрял ты на трассе в Новосибирске — мимо проехали три машины, оттуда выскочили люди, толкнули. А в Москве мимо тебя 500 машин проедет, и никто не остановится», — отметил Кологривый.

Подобное поведение актер объяснил разными ритмами жизни. В трудных условиях общение с другими помогает выживать, поэтому жители сибирских городов открыты для помощи. Кологривый добавил, что старается сохранить в себе эту открытость.

До этого мы рассказывали о главном качестве москвичей.

Люди,
8
6 часов назад

Российский актер рассказал, чем отличаются сибиряки от москвичей

Даша Краснова

Российский актер Никита Кологривый, снявшийся в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор» рассказал, чем сибиряки отличаются от москвичей. Об этом сообщает Teleprogramma.Pro.

Российский актер рассказал, чем отличаются сибиряки от москвичей
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

По словам актеры, жители столицы более манерно общаются друг с другом. Сам Кологривый родился в Новосибирске и объяснил, что местные обшаются там легко и просто.

«Сколько раз замечал: застрял ты на трассе в Новосибирске — мимо проехали три машины, оттуда выскочили люди, толкнули. А в Москве мимо тебя 500 машин проедет, и никто не остановится», — отметил Кологривый.

Подобное поведение актер объяснил разными ритмами жизни. В трудных условиях общение с другими помогает выживать, поэтому жители сибирских городов открыты для помощи. Кологривый добавил, что старается сохранить в себе эту открытость.

До этого мы рассказывали о главном качестве москвичей.

Люди,
8
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