Популярный комик осудил одну традицию Испании

Популярный комик Илья Соболев, который сейчас находится в Испании, поделился впечатлениями от корриды. В своем Telegram-канале артист осудил это традиционное испанское зрелище, сравнив его при этом с живодерством.

Фото: Кадр из шоу StandUp Кадр из шоу StandUp

На роликах, которые снял комик, видно, что порой во время корриды быку наносили увечья шпагой:

"Два раза в сердце вонзили быку шпагу. Он боролся. (...) Это было больше живодерство. Жалко было его".