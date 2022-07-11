Популярный комик осудил одну традицию Испании

Популярный комик Илья Соболев, который сейчас находится в Испании, поделился впечатлениями от корриды. В своем Telegram-канале артист осудил это традиционное испанское зрелище, сравнив его при этом с живодерством.
На роликах, которые снял комик, видно, что порой во время корриды быку наносили увечья шпагой:
"Два раза в сердце вонзили быку шпагу. Он боролся. (...) Это было больше живодерство. Жалко было его".
Соболев также добавил, что ему жаль и других убитых в процессе корриды быков. По его мнению, это довольно странная традиция.