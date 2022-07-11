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1 час назад

Популярный комик осудил одну традицию Испании

Мария Иглина

Популярный комик Илья Соболев, который сейчас находится в Испании, поделился впечатлениями от корриды. В своем Telegram-канале артист осудил это традиционное испанское зрелище, сравнив его при этом с живодерством.

Популярный комик осудил одну традицию Испании
Фото: Кадр из шоу StandUpКадр из шоу StandUp

На роликах, которые снял комик, видно, что порой во время корриды быку наносили увечья шпагой:

"Два раза в сердце вонзили быку шпагу. Он боролся. (...) Это было больше живодерство. Жалко было его".

Соболев также добавил, что ему жаль и других убитых в процессе корриды быков. По его мнению, это довольно странная традиция.

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Люди,Илья Соболев,
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