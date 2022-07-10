Эксперт объяснил, чем опасны грозы для людей

"Если человек застал грозу на улице, то нужно немедленно укрыться в помещении. На открытом воздухе оставаться нельзя. Отмечу, что вероятность попадания в человека молнии невелика, но она существует. А если на улице находится большое количество людей, то вероятность попадания молнии в одного из них увеличивается в разы".