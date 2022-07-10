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1 час назад

Эксперт объяснил, чем опасны грозы для людей

Мария Иглина

Синоптик Роман Вильфанд рассказал, какую опасность гроза представляет для человека. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".

Эксперт объяснил, чем опасны грозы для людей
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Гроза — это одно из самых опасных и коварных природных явлений. Существует много примеров, когда она приводит к смертельному исходу. Например, если в человека попадет молния. Сейчас это случается редко из-за появления громоотводов. В основном это происходит, если стихия застала человека в открытом поле или под одиноким деревом",

— рассказал Вильфанд.

Эксперт также предупредил о том, что не стоит оставаться на улице во время грозы:

"Если человек застал грозу на улице, то нужно немедленно укрыться в помещении. На открытом воздухе оставаться нельзя. Отмечу, что вероятность попадания в человека молнии невелика, но она существует. А если на улице находится большое количество людей, то вероятность попадания молнии в одного из них увеличивается в разы".

В случае попадания молнии в человека, только врачи смогут спасти ему жизнь, заключил Вильфанд.

Ранее "Рамблер" писал о том, что будет, если не посидеть на дорожку.

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