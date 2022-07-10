Эксперт объяснил, чем опасны грозы для людей

Синоптик Роман Вильфанд рассказал, какую опасность гроза представляет для человека. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Вечерней Москвой".
"Гроза — это одно из самых опасных и коварных природных явлений. Существует много примеров, когда она приводит к смертельному исходу. Например, если в человека попадет молния. Сейчас это случается редко из-за появления громоотводов. В основном это происходит, если стихия застала человека в открытом поле или под одиноким деревом",
— рассказал Вильфанд.
Эксперт также предупредил о том, что не стоит оставаться на улице во время грозы:
"Если человек застал грозу на улице, то нужно немедленно укрыться в помещении. На открытом воздухе оставаться нельзя. Отмечу, что вероятность попадания в человека молнии невелика, но она существует. А если на улице находится большое количество людей, то вероятность попадания молнии в одного из них увеличивается в разы".
В случае попадания молнии в человека, только врачи смогут спасти ему жизнь, заключил Вильфанд.
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