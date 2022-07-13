Женщина подобрала с земли доллар и чуть не умерла

Молодую американскую женщину госпитализировали после того, как она подняла с земли доллар. Об этом она рассказала в соцсетях.

Фото: Renee Parsons/Соцсети Renee Parsons/Соцсети

Страшный инцидент произошел, когда Рене Парсонс из Коннектикута ехала на конференцию в Даллас с мужем и двумя детьми. У Макдоналдса Рене заметила на земле несколько разбросанных купюр и решила их поднять, "совершенно ни о чем не задумываясь".

А затем с ней начало происходить что-то странное:

«Мое тело полностью онемело, я едва могла говорить и едва могла дышать», — рассказала позже женщина.

По ее словам, жжение началось с плеч и распространилось по телу. Муж рассказывал, что женщина побледнела и потеряла сознание. Перед этим она схватила его тоже рукой, что держала купюру. После у мужчины онемели губы, а по руке пошла сыпь.

Однако он смог отвези жену в больницу. Через несколько часов симптомы облегчились и позже ее выписали.

Предположительно, купюра была пропитана наркотическим веществом фентанилом. Вещество вызвало реакцию, похожую на передозировку. Однако пока эксперты теорию не подтвердили.