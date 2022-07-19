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1 час назад

25-летний китаец удивил всех своей внешностью

Диана Товсепова

25-летний китаец получил свою минуту славы в соцсетях не из-за ярких талантов, а из-за особенной внешности.

25-летний китаец удивил всех своей внешностью
Фото: WeiboWeibo

Так, молодой мужчина по фамилии Чжу из провинции Хэнань в Китае стал известен после того, как его фото были опубликованы на Weibo, китайской версии Twitter.

Те, кто смотрел на снимки, были уверены, что мужчине на фото около пятидесяти лет. А в реальности ему всего 25! Оказалось, Чжу страдает редким заболеванием, из-за которого он выглядит неестественно старым для своего возраста.

Weibo

Чжу не обиделся, что пользователи шутят над его внешностью и рассказал, что ему из-за этого трудно найти девушку. В приложениях для знакомств, его часто банят, потому как не верят в его возраст.

Weibo

При этом некоторые решили, что внешность у парня обычная, а чтобы выглядеть на свой возраст, нужно похудеть:

«У вас действительно лишний вес, не жалуйтесь, что выглядите старым, а худейте», — посоветовали пользователи.

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