Маршал сыграет главную роль в «Юноне и Авось»

Речь идет о концертной версии знаменитой рок-оперы. Мероприятие состоится 31 июля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, цитирует представителей пресс-службы издание «Петербургский дневник».

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Компанию певцу составят Валерия Ланская, Светлана Криницкая, Валерий Гавва, кроме того в концерте будут задействованы военные музыкальные коллективы, хор, Симфонический оркестр Министерства обороны России, в программу также входят хореографические номера.

Концерт будут сопровождать световые спецэффекты. Специально к этой версии рок-оперы был разработан видеоряд,

— отметил сорежиссер проекта Лев Шелогуров.