Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
50 минут назад

Маршал сыграет главную роль в «Юноне и Авось»

Мира Маркина

Речь идет о концертной версии знаменитой рок-оперы. Мероприятие состоится 31 июля на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, цитирует представителей пресс-службы издание «Петербургский дневник».

Маршал сыграет главную роль в «Юноне и Авось»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Компанию певцу составят Валерия Ланская, Светлана Криницкая, Валерий Гавва, кроме того в концерте будут задействованы военные музыкальные коллективы, хор, Симфонический оркестр Министерства обороны России, в программу также входят хореографические номера.

Концерт будут сопровождать световые спецэффекты. Специально к этой версии рок-оперы был разработан видеоряд,

— отметил сорежиссер проекта Лев Шелогуров.

Ранее мы писали о том, что известная музыкальная группа впервые выступит в космосе.

Люди,Светлана Криницкая,Валерия Ланская,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители